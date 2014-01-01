Точка включения от [бар] 0,2 Точка включения до [бар] 1,7 Напряжение [В] 24 Размер резьбы M16x1,5 Количество подключений для манометрического выключателя 3 Ширина зева гаечного ключа 27 Вес [кг] 0,089

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