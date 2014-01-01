|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|08001200A
|Наименование
|Датчик давления картерных газов Вольво FH12 4 контакта 21634017
|Длина [мм]
|55
|Монтажная глубина [мм]
|9
|Точка включения от [бар]
|0,2
|Точка включения до [бар]
|1,7
|Напряжение [В]
|24
|Размер резьбы
|M16x1,5
|Количество подключений для манометрического выключателя
|3
|Ширина зева гаечного ключа
|27
|Вес [кг]
|0,089
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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