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Датчик давления картерных газов Вольво FH12 4 контакта 21634017 артикул 08001200A PE AUTOMOTIVE в Алматы

08001200A PE AUTOMOTIVE Датчик давления картерных газов Вольво FH12 4 контакта 21634017
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 08001200A
Наименование Датчик давления картерных газов Вольво FH12 4 контакта 21634017
Длина [мм] 55
Монтажная глубина [мм] 9
Точка включения от [бар] 0,2
Точка включения до [бар] 1,7
Напряжение [В] 24
Размер резьбы M16x1,5
Количество подключений для манометрического выключателя 3
Ширина зева гаечного ключа 27
Вес [кг] 0,089
Запчасть датчик давления картерных газов Вольво ФШ 12 4 контакта 21634017 представлена по производителю PE с артикулом 080.012-00A. У данной детали есть аналоги с номерами: Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик давления картерных газов Вольво ФШ 12 4 контакта 21634017, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик давления картерных газов Вольво FH12 4 контакта 21634017 производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 08001200A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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