Производитель / Поставщик PAGID № Производителя 19515516154S Наименование накладки тормозные SAF (300x200,8x18,64) стандарт

Запчасть накладки тормозные САФ (300x200 8x18 64) стандарт представлена по производителю PAGID с артикулом 19515/51615,4S. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладки тормозные САФ (300x200 8x18 64) стандарт на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PAGID. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.