|Производитель / Поставщик
|OSSCA
|№ Производителя
|14021
|Наименование
|Трос, замок двери
|Сторона установки
|передний мост, с обеих сторон
|Высота [мм]
|1365
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SKODA
OCTAVIA I (1U2)
1.9 TDI
2005.10 - 2010.12
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