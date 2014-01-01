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Комплект ламп W5W 12V 1W W2.1x9.5d LEDRIVING premium W5W/теплый белый/4000K 2шт.(1к-т) артикул 2850WW02B OSRAM в Алматы

Производитель / Поставщик OSRAM
№ Производителя 2850WW02B
Наименование Комплект ламп W5W 12V 1W W2.1x9.5d LEDRIVING premium W5W/теплый белый/4000K 2шт.(1к-т)
Производитель OSRAM
Тип Светодиодный
Тип патрона W2,1X9,5D
Тип Ламп W5W
Напряжение, В 12
Номинальная мощность, Вт 1
Количество, шт 2
Серия LED technology
Вес, г 20
Цветность, K 4000
Цвет лампы накаливания Теплый белый

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект ламп W5W 12V 1W W2.1x9.5d LEDRIVING premium W5W/теплый белый/4000K 2шт.(1к-т) OSRAM с артикулом 2850WW02B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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