|Производитель / Поставщик
|OSRAM
|№ Производителя
|2850BL02B
|Наименование
|LED Retrofit 12V (5W) Лампа светодиодная W5W ICE BLUE 6800K блистер( К-кт 2шт) 2850bl-02b
|Производитель
|OSRAM
|Тип
|Накаливания
|Тип патрона
|W2,1X9,5D
|Тип Ламп
|W5W
|Напряжение, В
|12
|Номинальная мощность, Вт
|1
|Количество, шт
|2
|Серия
|LED technology
|Вес, г
|190
|Цвет лампы накаливания
|Голубой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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