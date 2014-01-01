Тип патрона W2,1X9,5D Тип Ламп W5W Напряжение, В 12 Номинальная мощность, Вт 1 Количество, шт 2 Серия LED technology Вес, г 190 Цвет лампы накаливания Голубой

Запчасть lED Retrofit 12V (5W) Лампа светодиодная W5W ICE BLUE 6800K блистер( К-кт 2шт) 2850bl-02b представлена по производителю OSRAM с артикулом 2850bl-02b. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить lED Retrofit 12V (5W) Лампа светодиодная W5W ICE BLUE 6800K блистер( К-кт 2шт) 2850bl-02b, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя OSRAM. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.