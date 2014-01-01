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LED Retrofit 12V (5W) Лампа светодиодная W5W ICE BLUE 6800K блистер( К-кт 2шт) 2850bl-02b артикул 2850BL02B OSRAM в Алматы

2850BL02B OSRAM LED Retrofit 12V (5W) Лампа светодиодная W5W ICE BLUE 6800K блистер( К-кт 2шт) 2850bl-02b
Производитель / Поставщик OSRAM
№ Производителя 2850BL02B
Наименование LED Retrofit 12V (5W) Лампа светодиодная W5W ICE BLUE 6800K блистер( К-кт 2шт) 2850bl-02b
Производитель OSRAM
Тип Накаливания
Тип патрона W2,1X9,5D
Тип Ламп W5W
Напряжение, В 12
Номинальная мощность, Вт 1
Количество, шт 2
Серия LED technology
Вес, г 190
Цвет лампы накаливания Голубой
Запчасть lED Retrofit 12V (5W) Лампа светодиодная W5W ICE BLUE 6800K блистер( К-кт 2шт) 2850bl-02b представлена по производителю OSRAM с артикулом 2850bl-02b. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить lED Retrofit 12V (5W) Лампа светодиодная W5W ICE BLUE 6800K блистер( К-кт 2шт) 2850bl-02b, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя OSRAM. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить LED Retrofit 12V (5W) Лампа светодиодная W5W ICE BLUE 6800K блистер( К-кт 2шт) 2850bl-02b OSRAM с артикулом 2850BL02B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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