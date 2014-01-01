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Лампа накаливания, фонарь указателя поворота артикул 282702B OSRAM в Алматы

Производитель / Поставщик OSRAM
№ Производителя 282702B
Наименование Лампа накаливания, фонарь указателя поворота
Производитель OSRAM
Тип Накаливания
Тип патрона W2,1X9,5D
Тип Ламп WY5W
Напряжение, В 12
Номинальная мощность, Вт 5
Количество, шт 2
Серия Original Line
Вес, г 500
Кол-во в артикуле 2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Лампа накаливания, фонарь указателя поворота OSRAM с артикулом 282702B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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