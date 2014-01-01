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Комплект ламп W5W 12V 5W W2.1x9.5d ULTRA LIFE 4 года гарантии 2шт.(1к-т) артикул 2825ULT02B OSRAM в Алматы

2825ULT02B OSRAM Комплект ламп W5W 12V 5W W2.1x9.5d ULTRA LIFE 4 года гарантии 2шт.(1к-т)
Производитель / Поставщик OSRAM
№ Производителя 2825ULT02B
Наименование Комплект ламп W5W 12V 5W W2.1x9.5d ULTRA LIFE 4 года гарантии 2шт.(1к-т)
Производитель OSRAM
Тип Накаливания
Тип патрона W2,1X9,5D
Тип Ламп W5W
Напряжение, В 12
Номинальная мощность, Вт 5
Количество, шт 2
Серия ULTRA LIFE
Вес, г 20

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект ламп W5W 12V 5W W2.1x9.5d ULTRA LIFE 4 года гарантии 2шт.(1к-т) OSRAM с артикулом 2825ULT02B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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