|Производитель / Поставщик
|OSRAM
|№ Производителя
|2825ULT02B
|Наименование
|Комплект ламп W5W 12V 5W W2.1x9.5d ULTRA LIFE 4 года гарантии 2шт.(1к-т)
|Производитель
|OSRAM
|Тип
|Накаливания
|Тип патрона
|W2,1X9,5D
|Тип Ламп
|W5W
|Напряжение, В
|12
|Номинальная мощность, Вт
|5
|Количество, шт
|2
|Серия
|ULTRA LIFE
|Вес, г
|20
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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