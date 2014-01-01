menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Лампа накаливания автомобильная Goodyear W5W 12V 5W W2.1x9.5d (блистер: к-т 2шт.) артикул 282502B OSRAM в Алматы

Производитель / Поставщик OSRAM
№ Производителя 282502B
Наименование Лампа накаливания автомобильная Goodyear W5W 12V 5W W2.1x9.5d (блистер: к-т 2шт.)
Производитель OSRAM
Тип Накаливания
Тип патрона W2,1X9,5D
Тип Ламп W5W
Напряжение, В 12
Номинальная мощность, Вт 5
Количество, шт 2
Серия Original Line
Длина упаковки, мм 95
Толщина упаковки, мм 10
Ширина упаковки, мм 70
Вес, г 9
Кол-во в артикуле 2

С этим товаром покупают...

OSRAM 64210

Лампа галогенная в блистере H7 12V 55W PX26D (VL-H7-02)

OSRAM 750702B

Комплект ламп PY21W 12V 21W BAU15s ORIGINAL LINE качество оригинальной з/ч (ОЕМ) 2шт.(1к-т)

OSRAM 64150

Лампа галогенная в блистере H1 12V 55W P145S (VL-H1-02)

OSRAM 7515

Лампа накаливания автомобильная Goodyear W21/5W 12V 21/5W W3x16q (коробка: 10шт.)

OSRAM 6421001B

Лампа автомобильная галогенная Goodyear Н7 12V 55W PX26d (блистер)
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Лампа накаливания автомобильная Goodyear W5W 12V 5W W2.1x9.5d (блистер: к-т 2шт.) OSRAM с артикулом 282502B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0