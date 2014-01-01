|Производитель / Поставщик
|OSRAM
|№ Производителя
|2824WW02B
|Наименование
|Лампа светодиодная
|Производитель
|OSRAM
|Тип
|Светодиодный
|Тип патрона
|W2,1X9,5D
|Тип Ламп
|W5W
|Напряжение, В
|24
|Номинальная мощность, Вт
|1
|Количество, шт
|2
|Серия
|LED technology
|Цветность, K
|4000
|Цвет лампы накаливания
|Теплый белый
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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