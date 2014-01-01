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Лампа 12V 2W B8.5d ORIGINAL LINE качество оригинальной з/ч (ОЕМ) 1 шт. артикул 2722MF OSRAM в Алматы

2722MF OSRAM Лампа 12V 2W B8.5d ORIGINAL LINE качество оригинальной з/ч (ОЕМ) 1 шт.
Производитель / Поставщик OSRAM
№ Производителя 2722MF
Наименование Лампа 12V 2W B8.5d ORIGINAL LINE качество оригинальной з/ч (ОЕМ) 1 шт.
Производитель OSRAM
Тип Накаливания
Тип патрона B8,5D
Напряжение, В 12
Номинальная мощность, Вт 2
Количество, шт 1
Серия Original Line
Вес, г 300
Цвет корпуса Зелёный

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Лампа 12V 2W B8.5d ORIGINAL LINE качество оригинальной з/ч (ОЕМ) 1 шт. OSRAM с артикулом 2722MF в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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