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Комплект ламп W2,3W 12V 2W W2x4.6d ORIGINAL LINE качество оригинальной з/ч (ОЕМ) 2шт.(1к-т) артикул 272202B OSRAM в Алматы

272202B OSRAM Комплект ламп W2,3W 12V 2W W2x4.6d ORIGINAL LINE качество оригинальной з/ч (ОЕМ) 2шт.(1к-т)
Производитель / Поставщик OSRAM
№ Производителя 272202B
Наименование Комплект ламп W2,3W 12V 2W W2x4.6d ORIGINAL LINE качество оригинальной з/ч (ОЕМ) 2шт.(1к-т)
Производитель OSRAM
Тип Накаливания
Тип патрона W2X4,6D
Тип Ламп W2W
Напряжение, В 12
Номинальная мощность, Вт 2
Серия Original Line
Вес, г 800
Кол-во в артикуле 2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект ламп W2,3W 12V 2W W2x4.6d ORIGINAL LINE качество оригинальной з/ч (ОЕМ) 2шт.(1к-т) OSRAM с артикулом 272202B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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