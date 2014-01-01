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Лампа W2,3W 12V 2W W2x4.6d ORIGINAL LINE качество оригинальной з/ч (ОЕМ) 1 шт. артикул 2722 OSRAM в Алматы

2722 OSRAM Лампа W2,3W 12V 2W W2x4.6d ORIGINAL LINE качество оригинальной з/ч (ОЕМ) 1 шт.
Производитель / Поставщик OSRAM
№ Производителя 2722
Наименование Лампа W2,3W 12V 2W W2x4.6d ORIGINAL LINE качество оригинальной з/ч (ОЕМ) 1 шт.
Производитель OSRAM
Тип Накаливания
Тип патрона W2X4,6D
Тип Ламп W2W
Напряжение, В 12
Номинальная мощность, Вт 2
Количество, шт 1
Серия Original Line
Вес, г 100

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Лампа W2,3W 12V 2W W2x4.6d ORIGINAL LINE качество оригинальной з/ч (ОЕМ) 1 шт. OSRAM с артикулом 2722 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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