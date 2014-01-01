|Производитель / Поставщик
|OSRAM
|№ Производителя
|272102B
|Наименование
|Лампа накаливания автомобильная Goodyear W1.2W 12V 1.2W W2x4.6d (блистер: к-т 2шт.)
|Производитель
|OSRAM
|Тип
|Накаливания
|Тип патрона
|W2X4,6D
|Тип Ламп
|W1,2W
|Напряжение, В
|12
|Номинальная мощность, Вт
|1.2
|Количество, шт
|2
|Серия
|Original Line
|Вес, г
|800
|Кол-во в артикуле
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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