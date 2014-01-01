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Лампа накаливания автомобильная Goodyear W1.2W 12V 1.2W W2x4.6d (блистер: к-т 2шт.) артикул 272102B OSRAM в Алматы

Производитель / Поставщик OSRAM
№ Производителя 272102B
Наименование Лампа накаливания автомобильная Goodyear W1.2W 12V 1.2W W2x4.6d (блистер: к-т 2шт.)
Производитель OSRAM
Тип Накаливания
Тип патрона W2X4,6D
Тип Ламп W1,2W
Напряжение, В 12
Номинальная мощность, Вт 1.2
Количество, шт 2
Серия Original Line
Вес, г 800
Кол-во в артикуле 2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Лампа накаливания автомобильная Goodyear W1.2W 12V 1.2W W2x4.6d (блистер: к-т 2шт.) OSRAM с артикулом 272102B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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