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Комплект ламп P21/5W 12V 2/0,4W BAY15d LEDRIVING standard retrofit/оранжевый/P21/5W 2шт.(1к-т) артикул 1457YE02B OSRAM в Алматы

Производитель / Поставщик OSRAM
№ Производителя 1457YE02B
Наименование Комплект ламп P21/5W 12V 2/0,4W BAY15d LEDRIVING standard retrofit/оранжевый/P21/5W 2шт.(1к-т)
Производитель OSRAM
Тип Светодиодный
Тип патрона BAY15D
Напряжение, В 12
Количество, шт 2
Цвет лампы накаливания Жёлтый

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект ламп P21/5W 12V 2/0,4W BAY15d LEDRIVING standard retrofit/оранжевый/P21/5W 2шт.(1к-т) производителя OSRAM с артикулом 1457YE02B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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