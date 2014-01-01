|Производитель / Поставщик
|OSRAM
|№ Производителя
|1457R02B
|Наименование
|Снят, замена 1458R-02B Комплект ламп P21/5W 12V 2/0,4W BAY15d LEDRIVING standard retrofit/красный/P21/5W 2шт.(1к-т)
|Производитель
|OSRAM
|Тип
|Светодиодный
|Тип патрона
|BAY15D
|Напряжение, В
|12
|Количество, шт
|2
|Цвет лампы накаливания
|Красный
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Снят, замена 1458R-02B Комплект ламп P21/5W 12V 2/0,4W BAY15d LEDRIVING standard retrofit/красный/P21/5W 2шт.(1к-т) производителя OSRAM с артикулом 1457R02B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита