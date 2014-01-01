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Снят, замена 1458R-02B Комплект ламп P21/5W 12V 2/0,4W BAY15d LEDRIVING standard retrofit/красный/P21/5W 2шт.(1к-т) артикул 1457R02B OSRAM в Алматы

Производитель / Поставщик OSRAM
№ Производителя 1457R02B
Наименование Снят, замена 1458R-02B Комплект ламп P21/5W 12V 2/0,4W BAY15d LEDRIVING standard retrofit/красный/P21/5W 2шт.(1к-т)
Производитель OSRAM
Тип Светодиодный
Тип патрона BAY15D
Напряжение, В 12
Количество, шт 2
Цвет лампы накаливания Красный

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Фильтр воздушный
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Снят, замена 1458R-02B Комплект ламп P21/5W 12V 2/0,4W BAY15d LEDRIVING standard retrofit/красный/P21/5W 2шт.(1к-т) производителя OSRAM с артикулом 1457R02B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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