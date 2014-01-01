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Комплект подшипника ступицы колеса артикул 100206 OPTIMAL в Алматы

100206 OPTIMAL Комплект подшипника ступицы колеса
Производитель / Поставщик OPTIMAL
№ Производителя 100206
Наименование Комплект подшипника ступицы колеса
Ширина [мм] 45
Внутренний диаметр 45
Наружный диаметр [мм] 80
Грузоподъемность от [кг] 800
Грузоподъемность до [кг] 1200

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект подшипника ступицы колеса производителя OPTIMAL с артикулом 100206 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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