|Производитель / Поставщик
|OPTIMAL
|№ Производителя
|100013
|Наименование
|Комплект подшипника ступицы колеса
|Ширина [мм]
|102,5
|Внутренний диаметр
|31,5
|Наружный диаметр [мм]
|149
|Ширина 2 [мм]
|72
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с встроенным магнитным сенсорным кольцом
|Наружный диаметр 2 [мм]
|85
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|55,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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