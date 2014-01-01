|Производитель / Поставщик
|OPTIMAL
|№ Производителя
|100002S
|Наименование
|Комплект подшипника ступицы колеса
|Ширина [мм]
|13,8
|Внутренний диаметр
|17,5
|Наружный диаметр [мм]
|39,9
|Ширина 1 [мм]
|14,2
|Наружный диаметр 1 [мм]
|50,3
|Внутренний диаметр 1(мм)
|29
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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