|Производитель / Поставщик
|OPTIMAL
|№ Производителя
|0N1802S
|Наименование
|0-N1802S_ролик натяжной без натяжителя с кондиц.!\ Renault Laguna 1.9DCi/2.0 16V 99>
|Приводимый в действие агрегат
|генератор
|Диаметр [мм]
|65
|Ширина [мм]
|26
|Оснащение / оборудование
|для автомобилей без кондиционера
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без кронштейна
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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