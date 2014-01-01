|Производитель / Поставщик
|OPTIMAL
|№ Производителя
|0N1645S
|Наименование
|0N1645S_ролик натяжной! без натяжителя\ MB W202/W203/W210/W220/W163 2.4-5.5 <019834 92>
|Приводимый в действие агрегат
|генератор
|Ширина [мм]
|26
|Наружный диаметр [мм]
|94,5
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без кронштейна
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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