Наружный диаметр [мм] 60 Дополнительный артикул / Дополнительная информация без кронштейна

Запчасть ролик натяжителя поликлин.ремня 0-N1620S OPTIMAL представлена по производителю OPTIMAL с артикулом 0-N1620S. У данной детали есть аналоги с номерами: 0N1620S Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ролик натяжителя поликлин.ремня 0-N1620S OPTIMAL на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя OPTIMAL. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.