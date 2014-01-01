|Производитель / Поставщик
|OPTIMAL
|№ Производителя
|0N1346
|Наименование
|Паразитный / Ведущий ролик, зубчатый ремень
|Диаметр [мм]
|28,3
|Ширина [мм]
|29
|Высота [мм]
|33,7
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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