|Производитель / Поставщик
|OPTIMAL
|№ Производителя
|0N1291S
|Наименование
|0-N1291S_ролик натяжной ремня кондиционера! без натяжителя\ BMW E46/E39/E38 1.6i-2.8i 95>
|Приводимый в действие агрегат
|Привод. в действ. агрегат: компрессор кондиционера
|Ширина [мм]
|26
|Наружный диаметр [мм]
|70
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без кронштейна
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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