|Производитель / Поставщик
|OPTIMAL
|№ Производителя
|0N1236
|Наименование
|Натяжной ролик, ремень ГРМ
|Ширина [мм]
|32,6
|Наружный диаметр [мм]
|72
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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