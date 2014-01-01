|Производитель / Поставщик
|OPTIBELT
|№ Производителя
|2AVX13X1950TM
|Наименование
|Ремень клиновой 13*1950*2 truck power (сдвоенный)
|Длина [мм]
|1950
|Ширина [мм]
|13
|Количество ребер
|2
|Ремень
|Зубчатый, С открытой боковой поверхностью
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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