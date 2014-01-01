Производитель / Поставщик OE-GERMANY № Производителя 21330280000 Наименование Шестерня привода компрессора MAN D2866/D2876 (D=84 mm, Z=25) OEG

Запчасть шестерня привода компрессора МАН D2866/D2876 (D=84 mm Z=25) OEG представлена по производителю OE-GERMANY с артикулом 021330280000. У данной детали есть аналоги с номерами: 021330280000 Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шестерня привода компрессора МАН D2866/D2876 (D=84 mm Z=25) OEG на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя OE-GERMANY. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.