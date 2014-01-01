Производитель / Поставщик OE-GERMANY № Производителя 21322250000 Наименование Клапанная плита компрессора MAN D25/28 (81.54124.6013) OE Germany

Запчасть клапанная плита компрессора МАН D25/28 (81.54124.6013) OE Germany представлена по производителю OE-GERMANY с артикулом 021322250000. У данной детали есть аналоги с номерами: 021322250000, 0001307620, 011322407000, 20080340010, 490622, 81541246013, A0001307620. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия клапанная плита компрессора МАН D25/28 (81.54124.6013) OE Germany на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя OE-GERMANY. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.