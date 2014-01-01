Производитель / Поставщик OE-GERMANY № Производителя 12000457003 Наименование Насос охлаждающей жидкости OM457HLA MB Axor 012000457003

Запчасть насос охлаждающей жидкости OM457HLA Мерседес Аксор 012000457003 представлена по производителю OE-GERMANY с артикулом 012000457003. У данной детали есть аналоги с номерами: 012000457003, 4572002301, 4572000801, BK3297711WP, 20160345703, DP156, 462588. Насосы водяные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия насос охлаждающей жидкости OM457HLA Мерседес Аксор 012000457003 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные насосы водяные с гарантией от производителя OE-GERMANY. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.