Производитель / Поставщик OE-GERMANY № Производителя 12000400000 Наименование Насос водяной D2530/2538/2565/2566; OM401...404/407/409; крыльчатка d=125мм;

Запчасть насос водяной D2530/2538/2565/2566; OM401...404/407/409; крыльчатка d=125мм; представлена по производителю OE-GERMANY с артикулом 012000400000. У данной детали есть аналоги с номерами: 012000400000, BK2157711WP, BK3157711WP, 20160225661, 20160340300, DP145, 316003. Насосы водяные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия насос водяной D2530/2538/2565/2566; OM401...404/407/409; крыльчатка d=125мм; на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные насосы водяные с гарантией от производителя OE-GERMANY. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.