Производитель / Поставщик OE-GERMANY № Производителя 11840366000 Наименование Форсунка масляная MB OM352/OM364/OM366 (366 180 0143) OEG

Запчасть форсунка масляная Мерседес OM352/OM364/OM366 (366 180 0143) OEG представлена по производителю OE-GERMANY с артикулом 011840366000. У данной детали есть аналоги с номерами: 011840366000, 20180336600, 410245, 35568. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия форсунка масляная Мерседес OM352/OM364/OM366 (366 180 0143) OEG на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя OE-GERMANY. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.