Производитель / Поставщик OE-GERMANY № Производителя 11322500000 Наименование Клапанная плита компрессора с прокладками OM501/502 (541 130 0620) OE Germany

Запчасть клапанная плита компрессора с прокладками OM501/502 (541 130 0620) OE Germany представлена по производителю OE-GERMANY с артикулом 011322500000. У данной детали есть аналоги с номерами: BOSK29CP, 011322500000, 5411300620, 20080350005, 461658, 21069, 220034V. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия клапанная плита компрессора с прокладками OM501/502 (541 130 0620) OE Germany на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя OE-GERMANY. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.