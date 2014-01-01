Производитель / Поставщик OE-GERMANY № Производителя 11322352000 Наименование Комплект прокладок компрессора MB OM314/352/364/366 (352 130 0220) OE Germany

Запчасть комплект прокладок компрессора Мерседес OM314/352/364/366 (352 130 0220) OE Germany представлена по производителю OE-GERMANY с артикулом 011322352000. У данной детали есть аналоги с номерами: 011322352000, KSK92E, 490274, 20080335220. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия комплект прокладок компрессора Мерседес OM314/352/364/366 (352 130 0220) OE Germany на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя OE-GERMANY. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.