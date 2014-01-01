Производитель / Поставщик OE-GERMANY № Производителя 11310352002 Наименование Поршневая в сборе MB Compressor OM352/264/366 (352 130 0108, 002 64 90) OE Germany

Запчасть поршневая в сборе Мерседес Compressor OM352/264/366 (352 130 0108 002 64 90) OE Germany представлена по производителю OE-GERMANY с артикулом 011310352002. У данной детали есть аналоги с номерами: 011310352002, 0026490, 94037960, 460976, 20040335215. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия поршневая в сборе Мерседес Compressor OM352/264/366 (352 130 0108 002 64 90) OE Germany на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя OE-GERMANY. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.