Длина [мм] 137,8 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 Стержень клапана хромированный

Запчасть клапан впускной Камминз 38x8x137.8 (3942588/3800340) OEG представлена по производителю OE-GERMANY с артикулом 09 0520 ISC600. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить клапан впускной Камминз 38x8x137.8 (3942588/3800340) OEG, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя OE-GERMANY. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.