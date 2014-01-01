|Производитель / Поставщик
|OE-GERMANY
|№ Производителя
|090520ISC600
|Наименование
|Клапан впускной Cummins 38x8x137.8 (3942588/3800340) OEG
|Диаметр головки клапана [мм]
|38
|Диаметр стержня клапана [мм]
|8
|Длина [мм]
|137,8
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|Стержень клапана хромированный
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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