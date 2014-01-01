Производитель / Поставщик OE-GERMANY № Производителя 090300C60000 Наименование Коленвал Cummins 6C/CT/CTA (3910968) OE Germany Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без подшипника, без шестерни

Запчасть коленвал Камминз 6C/CT/CTA (3910968) OE Germany представлена по производителю OE-GERMANY с артикулом 09 0300 C60000. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить коленвал Камминз 6C/CT/CTA (3910968) OE Germany, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя OE-GERMANY. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.