|Производитель / Поставщик
|OE-GERMANY
|№ Производителя
|090300C60000
|Наименование
|Коленвал Cummins 6C/CT/CTA (3910968) OE Germany
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без подшипника, без шестерни
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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