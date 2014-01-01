|Производитель / Поставщик
|OE-GERMANY
|№ Производителя
|090110ISB000
|Наименование
|Гильза поршня цилиндра
|Диаметр цилиндра [мм]
|106,6
|Наружный диаметр [мм]
|109,55
|Длина [мм]
|200,0
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без уплотнительного кольца
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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