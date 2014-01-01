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Натяжитель ремня RVI Kerax/Premium DCI 11 082050PR0000 артикул 082050PR0000 OE-GERMANY в Алматы

082050PR0000 OE-GERMANY Натяжитель ремня RVI Kerax/Premium DCI 11 082050PR0000
Производитель / Поставщик OE-GERMANY
№ Производителя 082050PR0000
Наименование Натяжитель ремня RVI Kerax/Premium DCI 11 082050PR0000
Ширина [мм] 24,0
Материал корпуса алюминий
Материал ходовых роликов Металл
Наружный диаметр [мм] 76,0
Вес [кг] 0,80
Соблюдать сервисную информацию
Запчасть натяжитель ремня Рено Керакс/Премиум DCI 11 082050PR0000 представлена по производителю OE-GERMANY с артикулом 082050PR0000. У данной детали есть аналоги с номерами: 082050PR0000 Ремни двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия натяжитель ремня Рено Керакс/Премиум DCI 11 082050PR0000 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремни двигателя с гарантией от производителя OE-GERMANY. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Натяжитель ремня RVI Kerax/Premium DCI 11 082050PR0000 производителя OE-GERMANY с артикулом 082050PR0000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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