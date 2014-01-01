Материал ходовых роликов Металл Наружный диаметр [мм] 76,0 Вес [кг] 0,80 Соблюдать сервисную информацию

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