|Производитель / Поставщик
|OE-GERMANY
|№ Производителя
|082050ET4000
|Наименование
|Натяжитель поликлинового ремня Renault Trucks Magnum E-Tech (50 10 553 993) OEG
|Ширина [мм]
|46,0
|Материал корпуса
|алюминий
|Материал ходовых роликов
|полимерный материал
|Наружный диаметр [мм]
|75,0
|Вес [кг]
|1,6
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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