Материал ходовых роликов полимерный материал Наружный диаметр [мм] 75,0 Вес [кг] 1,6

Запчасть натяжитель поликлинового ремня Рено Trucks Магнум E-Tech (50 10 553 993) OEG представлена по производителю OE-GERMANY с артикулом 082050ET4000. У данной детали есть аналоги с номерами: 082050ET4000 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия натяжитель поликлинового ремня Рено Trucks Магнум E-Tech (50 10 553 993) OEG на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя OE-GERMANY. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.