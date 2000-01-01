Материал алюминий Число зубцов 22 Число крыльев 6 Вес [кг] 1,49 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть насос водяной Премиум dCi11 08 2000 FAB22C OE-Germany представлена по производителю OE-GERMANY с артикулом 082000FAB22C. У данной детали есть аналоги с номерами: 082000FAB22C, 630004, 907358, 31568, 01800005, 78200111, MWP70024. Насосы водяные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия насос водяной Премиум dCi11 08 2000 FAB22C OE-Germany на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные насосы водяные с гарантией от производителя OE-GERMANY. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.