|Производитель / Поставщик
|OE-GERMANY
|№ Производителя
|082000FAB22C
|Наименование
|Насос водяной Premium dCi11 08 2000 FAB22C, OE-Germany
|Материал крыльчатки водяного насоса
|полимерный материал
|Материал прокладки
|резина/металл, резина
|Материал
|алюминий
|Число зубцов
|22
|Число крыльев
|6
|Вес [кг]
|1,49
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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