|Производитель / Поставщик
|OE-GERMANY
|№ Производителя
|082000D13C00
|Наименование
|Помпа Вольво FH и Рено Магнум с электромуфтой аналог 20920085
|Тип корпуса
|без корпуса
|Вес [г]
|5538
|Диаметр лопастного колеса [мм]
|130
|Ø шкива [мм]
|155
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Помпа Вольво FH и Рено Магнум с электромуфтой аналог 20920085 производителя OE-GERMANY с артикулом 082000D13C00 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита