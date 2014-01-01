|Производитель / Поставщик
|OE-GERMANY
|№ Производителя
|082000B9L000
|Наименование
|Насос водяной Volvo D 9A, D 13B. D 16C. RVI DCI 11E. DXI 11,13
|Вид эксплуатации
|механический
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с прокладкой
|Ø шкива [мм]
|70
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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