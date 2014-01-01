|Производитель / Поставщик
|OE-GERMANY
|№ Производителя
|081800DXI000
|Наименование
|Масляный насос Volvo FH FM Renault Premium Magnum
|Длина [мм]
|275
|Ширина [мм]
|146,0
|Толщина [мм]
|80,0
|Число зубцов
|25
|Вес [кг]
|3,180
|Внутренний диаметр 1(мм)
|40
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|48
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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