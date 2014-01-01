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Масляный насос Volvo FH FM Renault Premium Magnum артикул 081800DXI000 OE-GERMANY в Алматы

081800DXI000 OE-GERMANY Масляный насос Volvo FH FM Renault Premium Magnum
Производитель / Поставщик OE-GERMANY
№ Производителя 081800DXI000
Наименование Масляный насос Volvo FH FM Renault Premium Magnum
Длина [мм] 275
Ширина [мм] 146,0
Толщина [мм] 80,0
Число зубцов 25
Вес [кг] 3,180
Внутренний диаметр 1(мм) 40
Внутренний диаметр 2 (мм) 48
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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Масляный насос Volvo FH FM Renault Premium Magnum производителя OE-GERMANY с артикулом 081800DXI000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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