Производитель / Поставщик OE-GERMANY № Производителя 080500DXI132 Наименование Распредвал Рено DXI13 Диаметр цилиндра [мм] 131,0

Если вы хотите купить распредвал Рено DXI13, просто позвоните нам! Применяется на Рено Магнум, Рено Керакс, Volvo, FH13, ФШ13, ФШ 13, FM13, FM 13, ФМ13, ФМ 13. С двигателями D13, DXi 13. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю OE-GERMANY с артикулом 080500DXI132. У данной детали есть аналоги с номерами: 030500D13000, 20100413002, 20757636, 210809, 21110845, 22431885, 22584601. Распредвалы для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные распредвалы для грузовиков с гарантией от производителя OE-GERMANY.