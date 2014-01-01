Производитель / Поставщик OE-GERMANY № Производителя 080500DXI130 Наименование Распредвал VOLVO FH/FM D13B, RVI DXI Диаметр поршня [мм] 131 Вес [кг] 34

Запчасть распредвал Вольво FH/FM D13B Рено DXI представлена по производителю OE-GERMANY с артикулом 080500DXI130. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить распредвал Вольво FH/FM D13B Рено DXI, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя OE-GERMANY. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.