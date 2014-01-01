|Производитель / Поставщик
|OE-GERMANY
|№ Производителя
|080500DXI130
|Наименование
|Распредвал VOLVO FH/FM D13B, RVI DXI
|Диаметр поршня [мм]
|131
|Вес [кг]
|34
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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