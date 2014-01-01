|Производитель / Поставщик
|NRF
|№ Производителя
|34200
|Наименование
|Моторчик отопителя RVI Magnum AE420/430/E-Tech/DXI12
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с сопротивлением
|Напряжение [В]
|24
|Диаметр 1 [мм]
|128
|диаметр 2 (мм)
|128
|Количество втычных контактов
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Моторчик отопителя RVI Magnum AE420/430/E-Tech/DXI12 NRF с артикулом 34200 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита