|Производитель / Поставщик
|NRF
|№ Производителя
|34171
|Наименование
|Моторчик отопителя МВ Axor, КАМАЗ-5490 (с крыльчаткой)
|ограничение производителя
|DELPHI
|Подогрев / охлаждение
|для автомобилей с стандартным отоплением
|Направление вращения
|против часовой стрелки
|Напряжение [В]
|24
|Мощность [Вт]
|264
|Диаметр 1 [мм]
|138
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без интегрированного регулятора
|Форма штепсельного корпуса
|прямоугольный
|Количество втычных контактов
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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