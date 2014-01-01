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Моторчик отопителя МВ Axor, КАМАЗ-5490 (с крыльчаткой) артикул 34171 NRF в Алматы

34171 NRF Моторчик отопителя МВ Axor, КАМАЗ-5490 (с крыльчаткой)
Производитель / Поставщик NRF
№ Производителя 34171
Наименование Моторчик отопителя МВ Axor, КАМАЗ-5490 (с крыльчаткой)
ограничение производителя DELPHI
Подогрев / охлаждение для автомобилей с стандартным отоплением
Направление вращения против часовой стрелки
Напряжение [В] 24
Мощность [Вт] 264
Диаметр 1 [мм] 138
Дополнительный артикул / Дополнительная информация без интегрированного регулятора
Форма штепсельного корпуса прямоугольный
Количество втычных контактов 2
Если вы хотите купить моторчик отопителя МВ Аксор КАМАЗ-5490 (с крыльчаткой), просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю NRF с артикулом 34171. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя NRF.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Моторчик отопителя МВ Axor, КАМАЗ-5490 (с крыльчаткой) NRF с артикулом 34171 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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