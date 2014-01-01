|Производитель / Поставщик
|NRF
|№ Производителя
|34170
|Наименование
|Моторчик печки Скания 5 серия
|Направление вращения
|по часовой стрелке
|Напряжение [В]
|24
|Диаметр 1 [мм]
|125
|диаметр 2 (мм)
|125
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с встроенным регулятором
|Форма штепсельного корпуса
|прямоугольный
|Количество втычных контактов
|6
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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