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Моторчик печки Скания 5 серия артикул 34170 NRF в Алматы

34170 NRF Моторчик печки Скания 5 серия
Производитель / Поставщик NRF
№ Производителя 34170
Наименование Моторчик печки Скания 5 серия
Направление вращения по часовой стрелке
Напряжение [В] 24
Диаметр 1 [мм] 125
диаметр 2 (мм) 125
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с встроенным регулятором
Форма штепсельного корпуса прямоугольный
Количество втычных контактов 6

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Моторчик печки Скания 5 серия NRF с артикулом 34170 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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