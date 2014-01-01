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Вентилятор отопителя NRF 34149 артикул 34149 NRF в Алматы

34149 NRF Вентилятор отопителя NRF 34149
Производитель / Поставщик NRF
№ Производителя 34149
Наименование Вентилятор отопителя NRF 34149
ограничение производителя BEHR
Направление вращения против часовой стрелки
Напряжение [В] 24
Диаметр 1 [мм] 150
Дополнительный артикул / Дополнительная информация без интегрированного регулятора
Форма штепсельного корпуса овал
Количество втычных контактов 2
Запчасть вентилятор отопителя NRF 34149 представлена по производителю NRF с артикулом 34149. У данной детали есть аналоги с номерами: 0028302408, 87145, 8EW009157461, A0028302408. Запчасти системы отопления и вентиляции кабины в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить вентилятор отопителя NRF 34149, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти системы отопления и вентиляции кабины с гарантией от производителя NRF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Вентилятор отопителя NRF 34149 NRF с артикулом 34149 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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