Напряжение [В] 24 Диаметр 1 [мм] 150 Дополнительный артикул / Дополнительная информация без интегрированного регулятора Форма штепсельного корпуса овал Количество втычных контактов 2

Запчасть вентилятор отопителя NRF 34149 представлена по производителю NRF с артикулом 34149. У данной детали есть аналоги с номерами: 0028302408, 87145, 8EW009157461, A0028302408. Запчасти системы отопления и вентиляции кабины в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить вентилятор отопителя NRF 34149, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти системы отопления и вентиляции кабины с гарантией от производителя NRF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.