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Вентилятор отопителя Вольво ФШ12 ФМ12 с крыльчаткой артикул 34148 NRF в Алматы

34148 NRF Вентилятор отопителя Вольво ФШ12 ФМ12 с крыльчаткой
Производитель / Поставщик NRF
№ Производителя 34148
Наименование Вентилятор отопителя Вольво ФШ12 ФМ12 с крыльчаткой
ограничение производителя BEHR
Направление вращения по часовой стрелке
Напряжение [В] 24
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с встроенным регулятором
Форма штепсельного корпуса прямоугольный
Количество втычных контактов 5
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Вентилятор отопителя Вольво ФШ12 ФМ12 с крыльчаткой NRF с артикулом 34148 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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