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/ Nrf 34148 Вентилятор отопителя Вольво ФШ12 ФМ12 с крыльчаткой

Вентилятор отопителя Вольво ФШ12 ФМ12 с крыльчаткой артикул 34148 NRF в Алматы

Производитель / Поставщик NRF № Производителя 34148 Наименование Вентилятор отопителя Вольво ФШ12 ФМ12 с крыльчаткой ограничение производителя BEHR Направление вращения по часовой стрелке Напряжение [В] 24 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с встроенным регулятором Форма штепсельного корпуса прямоугольный Количество втычных контактов 5 показать еще Информация для покупателей Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров. Фильтр Бренд Бренды Сортировать по цене

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