|Производитель / Поставщик
|NRF
|№ Производителя
|34148
|Наименование
|Вентилятор отопителя Вольво ФШ12 ФМ12 с крыльчаткой
|ограничение производителя
|BEHR
|Направление вращения
|по часовой стрелке
|Напряжение [В]
|24
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с встроенным регулятором
|Форма штепсельного корпуса
|прямоугольный
|Количество втычных контактов
|5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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