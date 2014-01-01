|Производитель / Поставщик
|NRF
|№ Производителя
|34147
|Наименование
|Моторчик печки Вольво ФШ ФМ 12
|ограничение производителя
|BEHR
|Направление вращения
|по часовой стрелке
|Напряжение [В]
|24
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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